Zaaneiland beoogde locatie voor nieuwe historische scheepswerf

ZAANDAM - Er is een locatie bekend voor de nieuwe historische scheepswerf die Vereniging Zaans Erfgoed wil realiseren: de noordelijke punt van het Zaaneiland in Zaandam. De vereniging is in gesprek met de gemeente en woningcorporatie Rochdale en hoopt binnen enkele weken goed nieuws te kunnen brengen.

De historische scheepswerf zou een pakhuis als ontvangsthal krijgen en een werfeiland waarop een fluitschip moet worden gebouwd. Het moet ervoor zorgen dat er meer aandacht is voor de Zaanse rol van de scheepsbouw in de Gouden Eeuw. “De Zaankanters weten alles van molens”, lacht Ron Kiburg, de voorzitter van Vereniging Zaans Erfgoed. “Maar er is over de scheepsbouw maar heel weinig bekend bij de mensen. We streven er naar om dat weer tastbaar te maken in de streek, want dat zijn toch onze wortels.” Tsaar Peter de Grote Zo pleit Kiburg voor een vaste aanlegplek voor het Russische schip De Shtandart, dat deze week tijdens de Open Monumentendagen langs de kade bij het Zaantheater ligt. Zaandam zou dan naast Sint Petersburg de tweede thuishaven van het schip worden. De Shtandart is een replica van het schip dat tsaar Peter de Grote bouwde na zijn verblijf in Zaandam.

Quote "Mensen moeten weten wat hun historie is" kapitein De shtandart vladimir martus

Vladimir Martus bouwde het schip in 1999 en is nog steeds kapitein. Ook hij hoopt dat het lukt om de plannen realiseren: “Mensen moeten weten hun historie is. Hier was zowat de grootste scheepsbouw in de wereld. Er zijn niet veel scheepswerven meer over, niets herinnert mensen meer aan die tijd.”