'Mazzeltje door corona': clipper Stad Amsterdam komend halfjaar in Amsterdam

AMSTERDAM - Eigenlijk zou de clipper Stad Amsterdam deze periode de wereldzeeën bevaren, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Het schip ligt daarom nu tijdelijk bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, wat volgens museumdirecteur Michael Huijser 'een mazzeltje' is.

Het schip ziet er misschien oud uit, maar zo oud is de clipper nog niet, vertelt de museumdirecteur. "Hij is een jaartje of dertig oud nu. Hij wordt heel veel gebruikt, maar hij is bijna nooit te zien in Amsterdam, omdat hij eigenlijk de hele wereld om zeilt. Door corona hebben wij nu een mazzeltje, daardoor kan hij een half jaar hier voor het museum liggen."

Luxe tallship

Het schip is volgens Huijser zo bijzonder omdat een tallship is: "Het tallship was eind van de vorige eeuw, eind 19e eeuw, heel populair en is daarna nooit meer gebouwd, eigenlijk pas dertig jaar geleden weer. Echt een luxe tallship. Hij heeft de traditie weer in ere hersteld."

Voor kapitein Moritz Kuhlenbäumer voelt het schip als zijn thuis. Hij heeft vijf jaar als stuurman gewerkt en is nu vijf jaar kapitein van de klipper. "We werken samen met het Scheepvaartmuseum om het schip toegankelijk te maken voor publiek."

Hut

In het schip is een ruimte met veel tafels en stoelen: "Op cruises of dagtochten is dit het rijk voor de gasten." De hut van de kapitein is een stuk kleiner: "Het is mijn leefruimte en tegelijk mijn kantoor."

In de machinekamer is het ook krap en voor veel mensen onmogelijk om rechtop te staan: "Het is allemaal ingepast in de vorm van het schip. Achter loopt het schip heel erg naar elkaar toe. Dus het is voor de engineers hard werken en heel veel gebuk."

Veel tallships liggen nu voor anker, daarom is Huijser blij dat dit schip wel te zien is: "Op deze manier houden we het toch een beetje levendig." De Stad Amsterdam ligt het komende half jaar voor het Scheepvaartmuseum en opent vanaf morgen de deuren voor publiek.

VOC-replica De Amsterdam

Eerder deze week werd De Amsterdam weggesleept bij het Scheepvaartmuseum. De driemaster, die sinds 1991 bij het museum ligt en normaal gesproken toegankelijk is voor publiek, krijgt een grote beurt bij Damen Shipyards in Amsterdam-Noord.

Het wegslepen van dat schip was een unieke gebeurtenis, want in tegenstelling tot de Stad Amsterdam vaart De Amsterdam vrijwel nooit.