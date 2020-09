Rachel de Haze verleidt opbouwspeelster tot rentree bij VOC

AMSTERDAM - VOC heeft zich voor het komende seizoen versterkt met Talisa van Bergen en Henegouwen-Groen. Trainer Rachel de Haze heeft de opbouwspeelster ingelicht over de plannen van de Amsterdamse ploeg en haar zo verleid tot een terugkeer, meldt de club op haar sociale kanalen.

Van Bergen en Henegouwen-Groen speelde in een eerder stadium al voor de club uit de hoofdstad. Ook kwam ze in Nederland uit voor Hellas. Nadat ze in Noorwegen voor Molde FK speelde, besloot ze zich te gaan richten op een maatschappelijke carrière. Toen De Haze haar belde om terug te keren bij VOC, begon het echter weer te kriebelen.