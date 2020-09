Ajacied Daley Blind inzetbaar tegen Sparta

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag kan tijdens de eerste competitiewedstrijd van Ajax weer een beroep doen op Daley Blind. De verdediger zakte eind augustus in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC op het veld in elkaar toen zijn ICD-kastje afging.

"Hij traint al ruim een week mee, dus hij is inzetbaar voor aanstaande zondag", zei Ten Hag vrijdagmiddag op de persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Blind had eerder problemen met het hart in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia, december vorig jaar. Later bleek dat hij een ontstoken hartspier hart. Twee maanden later keerde hij terug in het elftal.

Volgens Ten Hag maakt Blind zich geen grote zorgen.."Het gaat goed met hem en hij staat er met vertrouwen in. "