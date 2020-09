Sabrina's haakactie explodeert na oproep op Facebook: "Echt dankbaar dat iedereen mee wil helpen"

"Zo fantastisch en waanzinnig gaaf", vertelt Sabrina. Ze is al urenlang bezig om op iedereen te reageren en het einde is nog steeds niet in zicht, maar dat maakt haar niet uit: "Ik ben zo blij. Het is een hele hoop werk nu maar ik ben zo dankbaar dat het zo is uitgegroeid. Want dit is wat ik wilde. Ik wilde meer goede doelen kunnen doen."

Sabrina haakt al een tijd met tien anderen knuffels voor kinderen in het Zaans Medisch Centrum die bang zijn voor hun bloedprik. Ze had nooit verwacht dat de oproep voor meer vrijwilligers die ze maandag op haar Facebook-pagina Zaanse Troost plaatste zoveel vrijwilligers zou opleveren. Inmiddels hebben ze al meer dan 2000 reacties.

Tekst gaat verder onder video.