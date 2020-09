Tot zeven jaar cel voor vuurgevecht na mislukte drugsdeal in Den Helder

DEN HELDER - De rechtbank in Alkmaar heeft vier verdachten van een vorig jaar uit de hand gelopen drugsdeal op bedrijventerrein Kooypunt in Den Helder celstraffen tot zeven jaar opgelegd. Een vijfde verdachte heeft een taakstraf van 150 uur gekregen.

Als A. en zijn mannen merken dat Van W. de drugs niet kan of wil leveren, omsingelen ze Van W. en delen enkele klappen en een kopstoot uit. Toch loopt het pas echt uit de hand als de partijen korte tijd later uit elkaar gaan, want dan wordt er over en weer geschoten.

A., die de drugs zou kopen, is in gezelschap van drie andere mannen, De R., Van D. en P., met wie hij met de auto naar het Kooypunt is gekomen. Van W. zou de drugs leveren, kwam op de scooter en was het in gezelschap van de 49-jarige S.

Aanleiding voor het conflict is een drugsdeal tussen de 24-jarige A. en de 23-jarige Van W. De mannen spreken in de avond van 10 oktober 2019 met elkaar af bij het McDonalds-filiaal aan de Verkeerstorenweg, maar ze komen niet alleen.

Bij dat vuurgevecht raakt De R. zwaargewond, maar ook Van D. en P. worden door kogels geraakt. Aan de rechtbank de taak uit te zoeken wie het vuurwapen had meegenomen en de trekker had overgehaald.

Bekentenis

Dat blijkt S. te zijn geweest, al was daar niet veel onderzoek voor nodig. S. bekende namelijk het vuurwapen te hebben meegenomen en te hebben geschoten. De rechtbank stelde vast dat die kogel(s) De R. zwaar hebben verwond. In combinatie met zijn strafblad levert de poging tot doodslag S. zeven jaar cel - een jaar minder dan geëist - op en een te betalen schadevergoeding van 35.000 euro aan De R.

De op een na hoogste straf, zes jaar cel, is voor Van W., die de drugs zou leveren. De rechtbank acht het bewezen dat hij van achterop de door S. bestuurde scooter met het wapen van S. meerdere keren heeft gevuurd op de stilstaande auto waarin Van D. en P. zaten, die daarbij gewond raakten.

Lichtere straffen voor drugskopers

Hoewel vaststaat dat A.'s compagnon De R. ook een wapen bij zich had, en hij hiermee heeft gedreigd, wordt hij daar niet voor veroordeeld. Hij heeft er in ieder geval niet mee geschoten, stelt de rechtbank, en er kan niet worden vastgesteld of het om een echt wapen ging. Wel moet hij acht maanden brommen voor openlijk geweld tegen Van W. en het bezit van een vuurwapen, waarvoor bewijs op z'n mobiele telefoon is gevonden.

A., die de drugs wilde kopen, is veroordeeld tot 170 dagen cel voor openlijk geweldpleging en het wegmaken van het wapen waarmee De R. S. zou hebben bedreigd. Bewijs dat hij Van W. en S. zou hebben bedreigd of beschoten is er niet. De lichtste straf is voor Van D. Hoewel ook hij schuldig is bevonden aan openlijke geweldpleging, heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat hij gewond is geraakt. Hem wacht een taakstraf van 150 uur.