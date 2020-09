Het Zwanenwater: gezuiverd regenwater achter de duinen

CALLANTSOOG - De welriekende nachtorchis staat er met honderden tegelijk te bloeien. Elders moet je deze zeldzame plantensoort met een lampje zoeken, maar in het Zwanenwater niet. De twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa zijn hier te vinden. Daar komen eenden in alle soorten en maten op af. Er is een grote aalscholverkolonie en er groeien heel veel bijzondere planten.

Dat komt omdat het water hier van uitzonderlijke kwaliteit is. Het is puur regenwater, gezuiverd door het zand van de duinen. Omdat er geen gif- en meststoffen uit omringende landbouwgebieden in het water zijn geraakt, kunnen hier veel planten groeien die je elders al lang niet meer aantreft.

Uitlandsepolder als waterbuffer

Voorheen lekte er veel van dat schone duinwater weg naar omliggende akkers. Met name in de zomer besproeiden bollenboeren hun land met water uit sloten die indirect in verbinding stonden met het Zwanenwater dat op die manier verdroogde.

Door omliggend land op te kopen en daar het waterpeil omhoog te brengen, is er een soort waterbuffer ontstaan, de Uitlandsepolder. Die zorgt er nu voor dat water uit het Zwanenwater zo lang mogelijk in het Zwanenwater blijft. Dat is beter voor planten en dieren en het Natuurnetwerk Nederland is op die manier weer uitgebreid met vele extra hectaren natuur.