Museum van de Twintigste Eeuw en Museum RockArt zoeken samen naar nieuw pand

HOORN - Het Museum van de Twintigste Eeuw uit Hoorn en het Museum RockArt uit Hoek van Holland, dat beter bekend is als het Nationaal Popmuseum, zien goede kansen voor een verregaande samenwerking en zijn samen op zoek naar een nieuw pand. Mocht de gemeente Hoorn besluiten een nieuw stadhuis te laten bouwen, dan zien zij het wel zitten om hun musea in het huidige pand te vestigen.

"Wij hebben al lang goed contact met Jaap Schut, directeur van het Museum RockArt, en zien goede mogelijkheden voor samenwerking", vertelt museumdirecteur Hans Stuijfbergen van het Museum van de Twintigste Eeuw. "Onze musea zijn de afgelopen 25 jaar behoorlijk uit hun jasje gegroeid en helaas minder goed bereikbaar. Samen zouden we meer dan 100.000 bezoekers per jaar kunnen trekken. En onze collecties vullen elkaar perfect aan."

Denk hierbij aan voorwerpen, of interieurs van mensen die in de jaren 60 en 70 leefden. Naast de collectie heeft het museum ook een aantal tentoonstellingen, waaronder die van de DDR en Telekids, die tot en met 1 november is verlengd. In het Museum Rockart kun je veel vinden over de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek uit de vorige eeuw.

Collega-directeur Jaap Schut is het met Stuijfbergen eens en vindt het zonde dat een gedeelte van zijn collectie nu in de depots staat te verstoffen. "We hebben bijna alles over de Nederlandse pophistorie in huis", geeft hij aan. "Van gitaren tot kleding, van gouden platen tot contracten. In een geschikt pand op een juiste plek versterken onze musea elkaar enorm en kunnen we een prachtige attractie voor een stad en regio zijn."

Hoorns stadhuis

Het Museum RockArt zocht al eerder naar een nieuwe locatie en dacht hierbij aan het oude raadhuis van Alphen aan den Rijn. Dit bleek echter geen geschikt pand te zijn voor het museum, aangezien het een monumentale status heeft.

Mogelijk komt er binnenkort een geschikter pand in Hoorn beschikbaar, want de gemeente Hoorn vertrekt wellicht uit het huidige stadhuis. Het Museum van de Twintigste Eeuw toonde eerder als belangstelling voor het stadhuis in Hoorn.

"Qua ruimte, bereikbaarheid en parkeergelegenheid zou dat aan de eisen van de musea voldoen", geeft het Museum van de Twintigste Eeuw aan. "En daarmee zou Hoorn een prachtig museum van nationale allure krijgen."