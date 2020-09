Zandpolder: van verlaten bollenveld naar bruisend natuurgebied

Tot voor kort groeiden er nog bloembollen in het gebied dat door Landschap Noord-Holland de Zandpolder wordt genoemd, een gebied tussen Callantsoog en Grote Keeten. Nu scharrelen kluten, strandlopers en slobeenden er hun kostje bij elkaar: de bollen hebben plaats gemaakt voor brakwatermeertjes en zeldzame planten.

De Zandpolder ligt aan de ene kant van Callantsoog. Aan de andere kant ligt het Zwanenwater. Dit grote natuurgebied is al heel lang eigendom van Natuurmonumenten en is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, dat dit jaar 30 jaar bestaat.

De provincie Noord-Holland investeert in dit soort robuuste natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. In het Zwanenwater groeien verschillende soorten zeldzame orchideeën in hoeveelheden zoals je dat zelden tegenkomt.

Ook opvallend: bomen in de kuststreek groeien soms zijdelings weg, geschoren bomen noemen we die. De boomsoorten meidoorns, eiken, berken en populieren zijn er goed in.