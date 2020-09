Jong AZ hoopt rug te rechten tegen Jong PSV: "Interessant om te zien of we beter doen tegen leeftijdsgenoten"

Verder trainde afgelopen dagen Marko Vejinovic mee met Jong AZ. De middenvelder speelde afgelopen seizoen bij Arka Gdynia in Polen, maar houdt nu zijn conditie op peil bij de Alkmaarders. "Ik heb m'n contract in Polen laten ontbinden en ben nu op zoek naar een nieuwe en ambitieuze club", aldus Vejinovic.

De talenten van Vonk speelden afgelopen week een oefenwedstrijd tegen FC Emmen. Door twee treffers van Mo Taabouni won Jong AZ met 2-1. En dat was goed voor het zelfvertrouwen, zeker na de afstraffing in speelronde één tegen NAC Breda (6-1). "We waren na de 1-0 te veel van slag", blikt Vonk terug op de wedstrijd in Breda. "Vervolgens waren we niet meer in staat om het goede spel van voor die treffer weer op te pakken."

Slechte start beloftenteams

Dit weekend heeft Jong AZ een dubbel programma. Vrijdag tegen Jong PSV en maandag tegen de beloften van FC Utrecht. Vonk: "Het is interessant om te zien of we het dit weekend tegen leeftijdsgenoten beter kunnen doen."

Jong AZ - Jong PSV begint vrijdag om 21.00 uur en NH Radio doet live flitsen van dit duel.