Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: wolfjes spelen verstoppertje

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer proberen we de pasgeboren wolfjesdrieling te vinden en gaan we op ziekenbezoek bij een van de ooievaars.

Je moet geluk hebben om de wolfjes te zien - Hoenderdaell

Wolfjes Drie wolfjes zijn er geboren, maar ze houden zich goed verborgen voor de boze buitenwereld. Met dierverzorger Saskia staan we bij een van de holen waar de diertjes zich verborgen houden. Ons geduld wordt op de proef gesteld. Zenuwachtig lopen de volwassen wolven heen en weer, maar zonder een spoor van de nieuwelingen. Je zou verwachten dat de trotse moeder haar kleintjes maar al te graag aan de hele wereld zou tonen, maar dat is dus niet zo. Dierenverzorger Saskia: "De meeste mensen doen dat wel, die zijn er heel erg blij mee, maar wolvenmoeders zijn voorzichtig. De jongen hebben veel vijanden in de natuur, dus ze blijven de eerste tijd zoveel mogelijk in het hol. Je ziet wel dat ze langzamerhand dapperder worden en meer naar buiten komen. Maar het elke keer afwachten of je ze ziet."

Alphavrouwtje Bij Landgoed Hoenderdaell zitten elf Europese wolven. Het zijn Europese wolven, dezelfde soort wolven die tegenwoordig ook op de Veluwe rondlopen. Van de hele groep is maar een vrouwtje dat jongen krijgt, het alphavrouwtje. En er is ook maar een alphamannetje. De anderen wolven zijn om te helpen met jagen en de jongen te verzorgen. Saskia: "Tot er eentje komt te overlijden of niet sterk genoeg meer is, dan kan een andere wolf de alpha worden." Meestal komt die machtsovername door een wolf van buiten de roedel. De andere dieren zijn namelijk familie van elkaar. Die kunnen niet zomaar met de alpha paren. Gebroken snavel Omdat ons wachten bij de wolven niet wordt beloond, gaan we eerst op ziekenbezoek. Een van de jonge ooievaars heeft zijn snavel gebroken. "We weten niet precies wat er gebeurd is", zegt dierverzorger Silke. "Op een gegeven moment was zijn snavel wat dik. Toen bleek dat hij zijn ondersnavel gebroken heeft. Vandaar dat er nu een tape omheen zit die we hard gemaakt hebben met secondelijm om het extra steun te geven." De gewonde vogel krijgt pijnstillers. net als bij een mens duurt het ongeveer zes weken voordat de breuk genezen is.

Ooievaar met gebroken snavel - NH

Bijvijlen Het komt goed, maar het is wel opletten geblazen. Silke: "We moeten er wel voor zorgen dat beide snavelhelften recht boven elkaar komen. Anders blijft hij een scheve snavel houden. De snavelbedekking is van hetzelfde materiaal als nagels en dat blijft groeien. Dus als het niet meer tegenelkaar afslijt, gaat ie scheef groeien. Dat zou betekenen dat we de rest van zijn leven de snavel af en toe bij moeten vijlen." Dutje We hadden het al een beetje opgeven, maar op de terugweg zien we de wolfjes dan toch. Twee van de drie kleintjes liggen uitgeteld in het schuilhok. We hadden ze natuurlijk liever in actie gezien, maar hier moeten we het dan maar mee doen.