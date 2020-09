Petities om Amsterdamse scholen open te houden voor kinderen uit randgemeenten

LANDSMEER - Als het aan de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) ligt, krijgen kinderen uit Amsterdam voortaan voorrang bij de loting voor een Amsterdamse middelbare school. Daar zijn omliggende gemeenten het niet mee eens. In Landsmeer zijn petities gestart, die ondertussen al door duizenden ouders is ondertekend.

Op dit moment komt tachtig procent van alle leerlingen die meeloten voor een school in Amsterdam terecht op zijn of haar eerste keuze. Minder dan vier procent valt buiten de lijst met opgegeven scholen. Dat moet beter, vindt OSVO. Het zou voor kinderen uit omliggende dorpen en steden veel moeilijker worden om ingeloot te worden op een Amsterdamse middelbare school. Zowel ouders uit omliggende gemeenten, de Amsterdamse gemeenteraad en gemeenteraden omliggende dorpen en gemeenten zijn tegen het plan van OSVO. Heidi Bouhlel uit Amstelveen startte onlangs een van de twee petities tegen het onderscheid dat de OSVO maakt: "Er is een hele grote petitie, die is nu bijna 3500 keer ondertekend en nog een wat kleinere, die is bijna 400 keer ondertekend." Tekst gaat door onder de video

Petities tegen uitsluiting - NH Nieuws

Hoewel ook de gemeenteraad van Amsterdam tegen het plan is, is Heidi er niet gerust op dat er naar de raad zal worden geluisterd: "Uiteindelijk heeft OSVO het laatste woord. " Ze is pas tevreden als de plannen worden gewijzigd: "Ik ben pas overtuigd als OSVO zegt: 'We gaan terug naar de tekentafel.' Ik hoop dat OSVO luistert naar de bezorgde brieven die ze gekregen hebben." Eerder deze week ging NH Nieuws langs op de Vinse school in Amsterdam. Ook daar zijn geluiden tegen het plan van de OSVO te horen. Leraar economie Wally van Hall vindt het onrechtvaardig voor kinderen uit andere gemeenten: "Er wordt eigenlijk gezegd 'je mag alleen naar de scholen waar Amsterdammers niet naartoe willen.'" Na het weekend besluit de OSVO over de nieuwe plannen.