Actievoerders Haarlem hopen op grote betoging voor vluchtelingenkamp Moria

HAARLEM - De Haarlemse actievoerders Josine Nolet en Wera de Lange hopen dat er ondanks de corona-restricties veel betogers naar het Museumplein komen, om de regering over te halen meer dan 100 vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland te halen. "De politieke partijen zijn wel heel berekend", vindt de Haarlemse lerares Nolet, die met haar vriendin het afgelopen jaar al meerdere demonstraties in Haarlem heeft georganiseerd.

De twee Haarlemse vriendinnen organiseerden vanaf mei met enige regelmaat protestbijeenkomsten op pleinen in de stad, om zo af te dwingen dat Nederland zich zou ontfermen over 500 weeskinderen uit het kamp Moria. Ze waren verontwaardigd dat de regering alleen maar geld wil doneren aan Griekenland om de weeskinderen daar op te vangen.

Na de verwoestende brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria afgelopen week, zijn de acties in verschillende delen van het land gebundeld in een grote demonstratie morgen om 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam.

"Al dit ze niet in beweging brengt, wat dan?", vraagt Nolet zich vertwijfeld af. De actievoerster beseft dat veel van haar medestanders zich verslagen voelen na de reactie van de regering gisteren.

Voor de brand werkten de lokale actievoerders ook al meer samen. Zo was het de bedoeling om elke dag in Den Haag aanwezig te zijn, met samenwerking met bekende Nederlanders. "Met kleine clubjes op pleintjes heeft dan niet genoeg impact."