Owen Wijndal: "Als je daar bent dan hoop je dat je speelt"

WIJDEWORMER - De afgelopen week is er een om niet snel te vergeten voor Owen Wijndal. De linksback van AZ zat voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Ondanks dat de verdediger geen speeltijd kreeg, kijkt hij toch met een goed gevoel terug op de afgelopen periode.

"Ja zeker, het is natuurlijk mooi om er bij te zitten", zegt Wijndal. "Ik heb veel geleerd van de grote jongens. Zij hebben veel meegemaakt en kunnen me vertellen wat ik in bepaalde situaties moet doen. "

Ondanks die positieve ervaringen kreeg Wijndal dus ook een teleurstelling te verwerken. Tijdens beide interlands zat de verdediger negentig minuten op de bank. "Ik had gehoopt op minuten, maar dat is nu niet gekomen. Ik hoop dat dat de volgende keer komt. Als je daar bent dan hoop je dat je speelt."