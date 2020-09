Elfde editie van Westfriese Beursvloer wordt online gehouden

Posch is werkzaam bij het Vrijwilligerspunt Westfriesland, dat samen met de Westfriese Uitdaging de beursvloer organiseert. Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen dit jaar online met elkaar speeddaten. "Niet in geld of aandelen, maar in kennis en kunde, materialen en middelen, klussen en mensen voor mensen", zegt Brigitta.

Onverdeelde aandacht

Nadat de digitale gong is gegaan hebben de bedrijven en organisaties een aantal minuten een-op-een met elkaar in gesprek. Deze speeddates duren een aantal minuten per keer en in totaal hebben ze zo'n tien gesprekken achter elkaar.

"Dat is best pittig, maar dan heb je wel de onverdeelde aandacht voor elkaar", aldus Posch over de speeddates. "Na afloop van iedere speeddate kan zowel het bedrijf als de organisatie aangeven of er een match is. Geven beide partijen dat aan, dan worden ze door het Vrijwilligerspunt met elkaar in contact gebracht."

Geen geld, maar tegenprestatie

Tijdens de Westfriese Beursvloer worden maatschappelijk betrokken organisaties in contact gebracht met non-profitorganisaties als scholen, clubs, stichtingen en verenigingen. De organisaties hebben vaak vragen waarvoor expertise in de eigen gelederen ontbreekt en bedrijven kunnen hen hier bij helpen, zonder dat er geld aan te pas komt.

Wel wordt in bijna alle gevallen een tegenprestatie geleverd. Denk hierbij aan het geven van een workshop, een rondleiding door het bedrijf of het bakken van een appeltaart.

De elfde editie van de Westfriese Beursvloer vindt plaats op 26 november. Organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden via de website van de Westfriese Beursvloer.