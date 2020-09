HILVERSUM - Op en rond de Gijsbrecht van Amstelstraat zitten maar liefst 22 kappers. NH Nieuws-verslaggever Rachel Morssink ging onlangs op één dag bij tien van hen onder de schaar. In deze portretserie komen de kappers nog eenmaal uitgebreid aan bod: over knippen, corona en de concurrentie. Vandaag in de vijfde en laatste aflevering: de kapsters Mascha en Rachel.

In december verhuisde haar zaak Rachel's Hair Point naar de Gijsbrecht van Amstelstraat. "Dit is één van de leukste stukjes van Hilversum," vertelt Rachel van de Kamp. "Ik zat eerst in een zijstraat, maar dit bevalt erg goed. De winkels, de gezelligheid, het is superleuk hier." Een paar honderd meter verderop werkt Mascha Conde Nieto in de zaak bij Carlo Knippen & Zo. Het knippen er al vroeg in bij haar. "Als kind zat ik een keer heel rustig in een hoekje te spelen. Mijn moeder kwam kijken en zag me met een dikke ijsmuts op zitten, terwijl het hartje zomer was. Ik had m'n eigen haar kort geknipt, haha. Dus toen is het begonnen."

De 22 kappers van Hilversum Zuid (deel 5): "Als kind knipte ik m'n eigen haar al" - NH Nieuws

Deze kapsters knippen nog altijd met veel plezier, dus de corona-lockdown was geen gemakkelijke tijd voor hen. "Ja, dat was best heftig," vertelt Rachel. "Twee maanden lang verplicht stil zitten en niet met je vak bezig zijn, pfff. Ik was opeens fulltime huisvrouw en juf van mijn dochter. En dat zonder inkomsten." Kappersboulevard Bij beide zaken voelen ze de concurrentie van het hoge aantal kappers in de buurt. "We hebben gelukkig een heel vaste klantenkring, maar het wordt wel steeds moeilijker om leerlingen te vinden," vertelt Mascha. "Ik noem het wel eens de kappersboulevard hier," vult Rachel aan. "Ik hoop niet dat er nog twintig bijkomen, het is nu wel mooi zo." Toch blijft het kappersvak volgens hen een prachtig beroep. "Ik ben blij dat ik dit vak gekozen heb, want ik vind het leuk om te creëren en met mensen bezig te zijn," zegt Mascha. "Je hebt elk half uur een ander op de stoel en hoort iedere keer nieuwe verhalen. Heel bijzonder en je kan van iedereen weer iets leren," aldus Rachel.

De kappers van de Gijsbrecht

Deze nazomerserie over de kappers loopt van dinsdag 8 tot en met zaterdag 12 september. In totaal bezoeken we 11 van de 22 kappers. Bekijk hier de vorige afleveringen terug:

-Deel 1: Diana en Alexander -Deel 2: Belinda en Canan -Deel 3: Remco en Angelina

-Deel 4: Denise, Ahmet en Cheyenne