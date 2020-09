Corona steunfonds Heerhugowaard en Langedijk blijft beschikbaar

HEERHUGOWAARD - Het Corona Steunfonds van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard blijft beschikbaar. Wethouders Financiën Fintelman en Nieuwenhuizen: "De crisis is nog niet voorbij dus steun zal de komende tijd ook nog nodig zijn. We willen een actieve rol blijven spelen om onze partners zo goed mogelijk te helpen."

Het Corona Steunfonds is in juni opgericht voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Voor Langedijk is 400.000 euro beschikbaar, voor Heerhugowaard 2,5 miljoen euro. Het fonds is bedoeld als aanvulling op bijdragen van hogere overheden. Aanvragers worden ook geïnformeerd over andere fondsen.

Misgelopen inkomsten

Tot nu toe is in Heerhugowaard ruim 76 duizend euro uitgekeerd, In Langedijk 151 duizend euro. In Heerhugowaard gaat het bijvoorbeeld om horecaondernemers die gecompenseerd zijn in de kosten van leges voor terrasvergunningen, in de tijd dat de horeca nog dicht was.

In Langedijk heeft Museum Broekerveiling een lening gekregen omdat het museum de deuren gesloten moest houden en daardoor inkomsten van bezoekers misliep.

In Heerhugowaard zitten nog acht aanvragen in de pijplijn, in Langedijk vijf. Het is nog niet volledig duidelijk of de gevraagde steun mogelijk via andere voorzieningen geleverd kan worden. Daarover wordt overlegd met de aanvragers.

Gezamenlijke initiatieven

Behalve individuele bijdragen is het Corona Steunfonds er ook voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, sociaal en economisch herstel op de lange termijn. Het project Camping Dijk en Waard is daarvan een voorbeeld. Dat was erop gericht initiatieven van inwoners ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden en ook voor de toekomst te borgen.



Het steunfonds blijft via de website van beide gemeenten open voor aanvragen, zolang partijen financiële steun vragen en zolang er geld beschikbaar is in het fonds.