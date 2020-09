LIVE NH Sport: FC Volendam - Jong FC Utrecht en Jong AZ - Jong PSV

AMSTERDAM - De bal rolt weer in de eerste divisie en dus is NH Sport terug op de vrijdag. Met vanavond live op de radio FC Volendam - Jong FC Utrecht en Jong AZ - Jong PSV.

Na het 2-2 gelijkspel bij Telstar hopen de Volendammers nu wel de drie punten te pakken. Jong Utrecht begon de competitie met een 1-2 thuisnederlaag tegen FC Eindhoven. De aftrap in Volendam is om 18.45 uur. Edward Dekker doet verslag in Eindelijk Weekend en NH Sport.

Bij FC Volendam wordt bij de thuiswedstrijd tegen de beloftten van Utrecht de vernieuwde Henk Kras-tribune in gebruik genomen. De tribune, onlangs vernoemd naar de oud-voorzitter, is voorzien van nieuwe stoelen.

Ruim twee uur later begint in Wijdewormer het duel tussen de beloftenteams van AZ en PSV. De ploeg van trainer Michel Vonk kreeg op de eerste speeldag met liefst 6-1 klop van NAC Breda. De Eindhovenaren gingen met dezelfde grote cijfers onderuit tegen Excelsior.

Frank van der Meijden is de verslaggever op sportpark Kalverhoek. Uiteraard houden we je in NH Sport ook op de hoogte van de ontwikkelingen bij NEC - Jong Ajax. Het duel in Nijmegen begint eveneens om 21.00 uur. Telstar komt zondagavond pas in actie. De Velsenaren spelen dan om 20.00 uur thuis tegen MVV Maastricht.

NH Sport begint vanavond om 19.00 uur. Je presentatoren zijn Rob Mooij en Stef Swagers.