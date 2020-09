Drugsgeld naar de gemeentekas: Den Helder verzilvert eerste aan dealer opgelegde dwangsom

DEN HELDER - De strijd tegen drugshandel heeft de gemeente Den Helder voor het eerst geld opgeleverd. Een drugsdealer die vorig jaar werd opgepakt kreeg van het college een last onder dwangsom opgelegd (een waarschuwing), ging onlangs opnieuw in de fout en is de gemeente daarom nu 5.000 euro verschuldigd.

Den Helder kan de last onder dwangsom sinds afgelopen voorjaar opleggen. "Dit is de eerste keer dat we de bestuursrechtelijke last onder dwangsom moeten verzilveren", schrijft burgemeester Jeroen Nobel in een persbericht. Dat had hij liever niet gedaan, 'want het liefst zien we dat het bij een waarschuwing blijft. "Maar wie niet horen wil, zal moeten voelen."