Gemeentesecretaris Hoorn neemt afscheid: "Ik heb de stad completer zien worden"

Die afwisseling past bij het karakter van Mencke. Mencke studeerde rechten, maar startte zijn carrière ooit als raadslid, waarna hij op het departement in Den Haag terechtkwam. "Dat was voor mij te weinig concreet." Een baan dichtbij de mensen voegde hem beter en zo rolde hij in het werk als gemeentesecretaris, eerst in twee andere gemeentes en uiteindelijk in Hoorn. "Ik ben erg nieuwsgierig en wil van veel dingen iets weten. Ik wil me niet in één onderwerp onderdompelen, maar ik wil bij alles betrokken zijn."

"Ik heb de stad door de jaren heen zien groeien", blikt Mencke terug op zijn tijd. "We werken beter samen met andere overheden, hebben ons meer op de kaart gezet en zijn digitaler geworden." Dat laatste was zijn eerste doel toen hij aan deze functie begon. "Toen ik hier elf jaar geleden binnenkwam, lagen er stapels papieren in de vensterbanken. Dat moest echt anders en dat is gelukt. Tijdens de corona hebben we een laatste digitaliseringsslag moeten maken, dus dat is - ondanks de gekke tijd - een mooie afronding geweest van die missie."

Corona bracht het ja-denken

Aan de staart van zijn carrière brak corona uit en dat maakt het een vreemde periode om afscheid te nemen. Mecke vond dit zijn laatste maanden ook juist weer interessant maken. "Het vroeg nieuwe oplossingen voor onverwachte problemen en dat was zowel spannend als inspannend. Ik ben onder de indruk hoe ik de organisatie heb zien opereren en het ja-denken de overhand nam: hoe kunnen we zorgen dat er wel een kermis, wel een markt en wel terrassen zijn voor de inwoners."

Over zijn eigen bijdrage aan de stad is Mencke bescheiden. "Ik heb geprobeerd bij te dragen aan de stad als organisatie, de mensen in de stad, de medewerkers van de stad en de betekenis van de stad voor de regio en als dat gelukt is dan geeft dat voldoening." Volgens de gemeente heeft Mencke Hoorn internationaal op de kaart gezet. Dat geeft hij voorzichtig toe. "Het is mooi om te zien dat er van over de schutting wordt meegekeken naar ontwikkelingen in Hoorn. Zoals ons fietsbeleid, waar de auto soms slechts een gast is, maar ook onze ruimtelijke planning van de stad."