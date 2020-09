Ouder stel compleet van slag na brute woningoverval: "Elke nacht is nu een nachtmerrie"

WIERINGERWAARD - Jan (76) en Geertje (75) Koster doen amper nog een oog dicht. Bijna een week geleden werd het stel uit Wieringerwaard om vijf uur 's nachts door twee mannen overvallen en mishandeld . "Iedere nacht worden we rond vijf uur wakker. Twee dagen geleden sloten we onszelf op in de badkamer, zo bang waren we", vertelt Geertje.

Jan en Geertje Koster overvallen in hun slaap - NH Nieuws

Het echtpaar lag de bewuste nacht rustig te slapen toen opeens twee schreeuwende mannen met een koevoet hij slaapkamer binnenkwamen. "Blijf liggen, anders sla ik je hartstikke dood", herhaalt Geertje de woorden van een van de overvallers. "Dat is precies wat ze zeiden."

"Ik leef in de 'reservetijd', die wordt hierdoor nog korter"

Quote

"Ze stonden opeens naast het bed om ons met een breekijzer in elkaar te meppen", vertelt Jan. Hij werd met de koevoet tegen z'n ribben geslagen. "Mijn hart is al helemaal afgekeurd en ik leef dus in de 'reservetijd' zoals ze dat noemen. Die wordt hierdoor nog korter."

De buit van de overvallers is niet groot. "Een mobiele telefoon en een kluis. Daarin zaten ons trouwboekje, twee horloges, wat contanten en verzekeringspapieren." De horloges hebben emotioneel de meeste waarde, want een ervan erfde Jan van zijn vader. "Het is een horloge uit eind negentiende eeuw", vertelt dochter Geertje. "Meer dan vierhonderd euro zijn ze echter niet waard."

Beloning voor horloges

Geertje merkt hoe zwaar haar ouders het hebben, en probeert hen zoveel als mogelijk te steunen. "Als mijn vader in slaap valt, dan schrikt hij direct weer wakker. Dat komt ook door de pijn van de klap." Ze hoopt uiteraard dat de daders gepakt worden, 'want dat zijn monsters', maar ook dat de horloges boven water komen. "We loven een beloning uit van 300 euro voor het horloge van mijn opa en voor het andere horloge 200 euro."