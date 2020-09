Beverwijkse vliegt Heemskerkers van 80 en 57 in de haren na aanrijding

BEVERWIJK - Een Beverwijkse (57) is vanochtend aangehouden nadat ze op de Breestraat twee Heemskerkse dames had geslagen. Dat gebeurde na een aanrijding tussen een fietser en automobilist.

Rond 11:15 uur kwamen de dames op de winkelstraat met elkaar in botsing. Waarom de Beverwijkse vervolgens de Heemskerkers in de haren is gevlogen is volgens de politie nog onduidelijk. Ze is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Er is verder niemand meegenomen naar het ziekenhuis.