Buurthuis in zwaar weer: "Den Haag, doe meer voor het volk"

HAARLEM - Buurthuis Koopjes & Koffie De Schalk in Molenwijk dreigt 1 januari gesloten te worden omdat de uitbating financieel niet meer rendabel is met alle coronaregels. En dat is niet alleen jammer voor initiatiefnemer Nacima Khelfi, maar vooral voor alle eenzame ouderen die graag bij elkaar komen in het buurthuis. Nacima heeft dan ook een duidelijk boodschap voor Den Haag: "Richt jullie meer op wat het volk nodig heeft in plaats van multinationals te spekken met belastingvoordelen."

Nacima Khelfi, die meedeed aan het NH Nieuws panel Prinsjesdagonderzoek, richtte vier jaar geleden het buurthuis op, omdat ze merkte dat er heel veel eenzame ouderen wonen in Molenwijk. Het buurthuis is dus een particulier initiatief en draait volledig zelfstandig zonder financiële steun. Zo'n drie keer per week kookt Nacima en kunnen de ouderen komen eten tegen een kleine vergoeding. Van dat geld kon Nacima precies de vaste lasten van het pand betalen. Maar door corona moest het buurthuis drie maanden dicht. Dat betekende geen inkomsten, en de huur bleef wel doorlopen. Ze kreeg tijdelijk huurverlaging en een kleine toelage van het rijk, maar dat was financieel gezien niet voldoende.

Quote "Ik heb uit mijn privévermogen geld bijgelegd om de vaste lasten te betalen" Nacima Khelfi initiatiefnemer buurthuis MOlenwijk

Ook mag ze nu maar de helft van het aantal gasten ontvangen van voor de corona-uitbraak. En daardoor komt ze nu structureel geld te kort voor de vaste lasten. "Ik heb heel wat slapeloze nachten." Het buurthuis heeft een belangrijke functie in de wijk. Veel ouderen die alleen wonen, komen er graag voor een praatje, koffie of een hapje eten. Ook worden er digitale lessen gegeven aan ouderen. Als het buurthuis zou verdwijnen, zou dit een groot gemis zijn velen en ligt eenzaamheid op de loer voor de vaste bezoekers.

Prinsjesdag Voor het kabinet heeft Nacima een duidelijke boodschap. "Armoede is gestegen, eenzaamheid is gestegen, de zorg is uitgehold, richt jullie meer op wat het volk nodig heeft in plaats multinationals te spekken met belastingvoordelen."

