Sportschoolhouder zet punt achter crisis met 'eerste covid-19-proof gym van Nederland'

BLOEMENDAAL - "Wij zijn de eerste covid-19-proof gym van Nederland!" Een half jaar geleden, toen de lockdown werd afgekondigd, zat hij nog in zak en as, maar sportschoolhouder Toby Timmers heeft zichzelf als ondernemer heruitgevonden. Hij stopte ruim een maand geleden met zijn exclusieve vrouwensportschool, en nu is eigenaar van personal gym-lokaal, dat volgens hem een tweede coronagolf makkelijk aankan.

Sportschoolhouder zet punt achter crisis en opent 'covid-19-proof gym' - NH Nieuws

Om een persoonlijk faillissement te voorkomen, besloot hij in juni definitief het bedrijf dat hij van zijn ouders had overgenomen, te sluiten. Ondanks alle inspanningen en aanpassingen, waaronder aerobicslessen via Zoom en lessen op de parkeerplaats zag hij het niet meer zitten. "Je hele bedrijf, je hele sportschool met alle investeringen is nu poef... ", zei hij toen in een reportage van NH Nieuws. Maar toen al wist hij zeker dat hij de strijd niet zou opgeven. "Vanuit die angst van anderhalve meter zijn wij heel snel gaan doorschakelen." Timmers had al snel een plan bedacht voor een personal gym, waar je makkelijk op afstand kon sporten. Volgende week dinsdag gaat de gym 't Klaslokaal officieel open. Een symbolische dag, want 15 september is precies een half jaar na 15 maart, de dag waarop premier Rutte de intelligente lockdown afkondigde.

Steriele ruimte Timmers ziet met vertrouwen een eventuele tweede coronagolf tegemoet. "Mijn ventilatie is op op orde en we hebben zelfs uv-c verlichting." Deze lampen van Signify worden nog sceptisch ontvangen door het RIVM, maar Timmers is ervan overtuigd dat de lampen ervoor zorgen dat alles wat eventueel nog in de lucht hangt, wordt gedesinfecteerd. "Dus je traint hier eigenlijk in een steriele ruimte en daar zijn wij de eerste mee." En ook al lijkt het overdreven, "ik heb liever dat ik iets veel te veel en veel te goed heb aangepakt en dat ik het hier te veilig heb gemaakt, dan dat je achteraf denkt 'had ik maar'."

Quote "Zelfs mijn vader van 64 is weer volop aan het strijden en werkt zich helemaal het schompes hier" Sportschoolhouder Toby Timmers

In de personal gym worden alle hygiënische en afstandsvoorschriften van het RIVM nageleefd, maar Timmers houdt er persoonlijk sterk rekening mee dat aerosolen op de zogenaamde 'superspreadevents' in bijvoorbeeld kerken het grootste besmettingsgevaar zijn. "Mijn boerenverstand zorgt ervoor dat ik er best wel vertrouwen heb dat aerosols een groot onderdeel van het probleem en wellicht de oplossing kunnen zijn. En daar wil ik 'avant gard', een stap voor in zijn." Overleven Met steun van zijn familie, vrienden, collega's en zijn oude klantenbestand, dat ook weer fitnesslessen in een verderop gelegen sporthal kan volgen, ziet Timmers de toekomst weer positief tegemoet. "Het is afgelopen half jaar waanzinnig geweest, echt overleven. Maar zelfs mijn vader van 64, die met pensioen was, is weer volop aan het strijden en die werkt zich ook helemaal het schompes hier."