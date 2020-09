Wereldberoemd met knikkerbaanvideo's: Jelle's Marble Runs terug in West-Friesland

ZWAAGDIJK-OOST - Wereldberoemd is Jelle Bakker uit Wervershoof met zijn video's over knikkerbaanraces. Vanwege autisme woonde hij lang in een instelling in Nijmegen, maar inmiddels is hij terug in West-Friesland, en klaar om veel meer pareltjes te maken.

Jelle is dus terug in zijn geboortedorp Wervershoof en heeft samen met zijn broer Dion een nieuwe studio op het bedrijventerrein in Zwaagdijk-Oost. Jelle: "Nu woon ik tijdelijk weer bij mijn ouders, maar ik ga op mijzelf wonen", vertelt hij trots.

De Sand Marble Rally, de Marble League en Last Marble Standing zijn slechts een greep uit de races die Jelle organiseert. De races worden gehouden op zelf ontworpen racebanen en de video's worden gemonteerd alsof het echt lijkt op een sportwedstrijd. Met knikkerpubliek op de tribune en het professionele commentaar van de Amerikaanse sportcommentator Greg Woods, is het nét echt.

Ook vandaag staat er een belangrijke opname op de planning: de kwalificatieronde van de Marbula-E races. Dion: "Dat is eigenlijk de Formule E, met het echte parcours van de racebaan in Londen en gebaseerd op de echte Formule E teams." Het commentaar bij de wedstrijd komt dan ook van niemand minder dan de Britse BBC sportcommentator Jack Nicholls.

"Het is met name in Amerika echt een community geworden. Mensen die écht fan zijn van een knikkerteam of een individuele knikker en die aanmoedigen. Het is groter geworden dan we vaak beseffen", legt Dion uit. Waar Jelle verantwoordelijk is voor de technische uitvoering, neemt Dion het concepten bedenken en de evenementen voor zijn rekening.

Door de coronacrisis liggen veel grote sportwedstrijden stil, een geluk voor de knikkerbroers. Dit voorjaar werd het kanaal 'Jelle's Marble Runs' daardoor echt een groot succes, toen Jelle's video werden opgemerkt en werden uitgezonden in de Amerikaanse talkshow Last Week Tonight . Het aantal abonnees is verdubbeld en Jelle en Dion hebben er een nieuwe hoofdsponsor bij.

"We filmen met drie camera's en de beelden monteren doe ik ook zelf", vertelt Jelle. Van een team van zo'n vijftien mensen wereldwijd, worden de video's elke keer weer geperfectioneerd.

Marble brothers in crime

Bij opa in de achtertuin is alles begonnen. Daar bouwden de broers van kinds af samen knikkerbanen. "We begonnen met bollenkistjes, domino, allerlei materialen door elkaar. Op een gegeven moment heeft Jelle een keer een kerstknikkerbaan gemaakt in cultureel centrum De Schoof. Daar kwamen toen zoveel mensen op af, dat we ons de vraag stelden of we daar races van konden maken. En nu werken we opnieuw samen."

Dion heeft zijn baan opgezegd en werkt fulltime met zijn broer aan de video's. De ambities liegen er ook niet om. Jelle: "We willen graag nog meer video's maken. Nu lukt het vaak om er eentje per week te doen. De nieuwe studio krijgt nog een verdieping en ik hoop ook dat we een werkplaats kunnen gaan bouwen zodat ik zelf knikkerbaan-onderdelen kan maken."