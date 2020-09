Plastic Soup Surfer onthaald in Purmerend: "Kinderen zijn het probleem niet"

PURMEREND - De Plastic Soup Surfer is aangekomen op 'Het strandje van Purmerend'. De troep op de grond maakt direct duidelijk waarom hij aandacht wil voor het zwerfafval. "Het is echt ongelofelijk hoe al dat plastic hier aanspoelt." De Plastic Soup Surfer is in Purmerend om aandacht te vragen voor betere afval scheiding bij scholen.