Rondkomen van 1000 euro per maand: "Als alles duurder wordt heb ik een probleem"

OBDAM - Al ruim dertig jaar hopt hij dankzij flexcontracten van de ene naar de andere baan: de 58-jarige Johan Joost van Daalen. Momenteel is hij deeltijd postbode en heeft hij twee krantenwijken en verdient daar duizend euro per maand mee. "Daar kan ik van rondkomen, maar ik hou niks extra over voor als er bijvoorbeeld iets kapot gaat."

Z'n dag begint om half vier 's morgens. "Dan gaat de wekker. Dan ga ik de kranten ophalen en dan ben ik bezig tot half zeven, zeven uur. Daarna heb ik even pauze en om elf uur haal ik de post op, en ga ik die rondbrengen", vertelt de Obdammer.

Voor veel mensen zal het niet gelijk klinken als een droombaan. Maar verwacht zeker geen klaagzang van de Obdammer die plezier heeft in z'n werk en er het beste van maakt. "Ik doe het naar tevredenheid en kan het iedereen aanraden. Mijn advies is, probeer te genieten van het kleine van wat je wel hebt, en niet van wat je niet hebt." Huur is helft van inkomen Toch heeft hij maar net genoeg om van te leven. "De huur is al de helft van mijn inkomen. En als alles duurder wordt, dan komen veel mensen in de problemen. Maar dan kom ik ook in de problemen." Van Daalen heeft nog wel advies voor het kabinet. Zo moet er een basisinkomen voor iedereen komen, een nationaal zorgfonds en een lagere huurprijs die voor langere tijd wordt bevroren. Volgens hem wordt het leven daardoor goedkoper. "Vijfhonderd euro bijvoorbeeld, ik noem maar een bedrag. Verplaats de huurtoeslag geoormerkt naar de woningcorporaties en commerciële verhuurders om daarvan het woningonderhoud te kunnen betalen. Dat betekent voor veel mensen beneden-modaal een inkomensvooruitgang van honderden euro's. Mensen moeten genoeg hebben om in de basisbehoefte te voorzien."

NH Nieuws panel Prinsjesdagonderzoek Johan Joost van Daalen is lid van het NH Nieuws panel en deed mee aan het NH Nieuws Panel Prinsjesdagonderzoek. Daarin vroegen we de leden naar hun financiële situatie, hoe ze het komend jaar zien en waar het kabinet in moet investeren en op moet bezuinigen. Bekijk hier de resultaten.

Verantwoording We hielden de enquête onder de 4100 leden van het NH Nieuws panel. In totaal deden 1411 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws panel. Je wordt dan ongeveer eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.