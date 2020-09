Baksteen tegen bus gegooid in IJmuiden: 'Alsof ik tegen m'n hoofd werd geslagen'

IJMUIDEN - Karen heeft wel eens rustigere busrit gemaakt. Toen de 54-jarige Haarlemse vanmiddag met een Connexxion-bus onderweg was van IJmuiden naar Haarlem, werd ze opgeschrikt door een gigantische klap, waarvan later bleek dat het om een baksteen ging. "Ik had het gevoel dat ik tegen m'n hoofd werd geslagen."

De steen werd tussen de halte Briniostraat en de stadsschouwburg in IJmuiden tegen het raam gesmeten. Op dat moment zaten er zo'n 14 passagiers in de bus, onder wie Karen. "Ik schrok me rot", vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik dook dan ook gelijk naar beneden, maar toen ik naar het raam van de bus keek, zag ik dat het glas in duizenden stukjes was geslagen", vertelt Karen uit Haarlem. De steen is niet door de ruit gegaan, maar het glas is volledig verbrijzeld.