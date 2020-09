Justin Bakker van Jong AZ naar Go Ahead Eagles

DEVENTER - Justin Bakker vervolgt zijn loopbaan bij Go Ahead Eagles. De verdediger (22) komt over van Jong AZ, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Hij tekent voor een seizoen in De Aderlaarshorst, met een optie voor nog een seizoen.

Bakker kwam in 2011 via onder meer Zeeburgia, Ajax en AFC bij AZ terecht. De Amsterdammer speelde bovendien in verschillende nationale jeugdelftallen. Sinds het seizoen 2016/2017 speelde de Amsterdammer voor het beloftenteam van AZ, waar hij in totaal tot 93 wedstrijden kwam. In die duels kwam hij tot een treffer en bovendien werd hij met de Alkmaarders kampioen in de tweede divisie.

Nummer 26

De Noord-Hollander is direct speelgerechtigd voor Go Ahead Eagles, dat het morgen opneemt tegen sc Cambuur. Hij gaat spelen met rugnummer 26.