Drukke 'Texel-route' door binnenstad Den Helder wordt aangepakt: "Heel blij mee"

"Het is dé belangrijkste verkeersader. Het is de toegangsweg voor Texel, maar ook voor het verkeer richting de marine en de haven", vertelt wethouder Heleen Keur. "We zijn heel blij, hoewel het nog maar het begin is. Maar er gaat eindelijk wat gebeuren. Daar hebben we veel voor gedaan. Dus dat de provincie nu een aanvang neemt, daar zijn we heel blij mee."

Het is vaak druk in de stad en het verkeer staat veel stil, zeker rond vakanties en feestdagen. Er wordt dan ook al lang om een oplossing gezocht. De aanpassing van de verkeerslichten moet de eerste klap zijn. "Die waren in bezit van gemeente en provincie en de installaties waren van verschillende leeftijd en structuur. Straks kunnen ze allemaal centraal worden aangestuurd", legt de wethouder uit.

Nulmeting

Hoeveel sneller je daarna door de stad kunt komen, is lastig te zeggen. "Ik heb daarom ook wel om een nulmeting gevraagd, zodat je kunt zien wat het effect is", zegt Keur. "Maar de verkeersdeskundigen zeggen dat het echt een positief effect zal hebben en dat de weggebruiker het echt gaat merken in de toekomst."

Naast werkzaamheden aan het asfalt en de verkeerslichten op diverse punten in de stad, wordt ook de Burgemeester Visserbrug onder handen genomen. Morgenochtend om 10.00 uur begint het werk en het zal eind oktober worden afgerond. Wethouder Keur: "Het is daarbij belangrijk om op te merken dat de weg tijdens de herfstvakantie open zal blijven. Zo is er geen remming voor de vakantiegangers richting Texel."