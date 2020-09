Beschoten pand Alkmaar was doelwit inbrekers: 'Met shotgun hagelpatroon op slot geschoten'

ALKMAAR - Het pand in de Alkmaarse Professor van der Waalsstraat dat vannacht werd beschoten, was het doelwit van inbrekers. Dat blijkt uit beelden van de kogelinslagen, die uitsluitend rond het slot van de deur naast het rolluik zitten.

De eigenaar vertelt dat hij en zij vrouw op het moment van de beschieting in het pand aanwezig waren. "Mijn vrouw heeft het gehoord, en zag de vorm van een shotgun, een hagelgeweer, met een dikkere loop, waar meerdere patronen uitkomen en een groter gat maken. Op het moment dat je daarmee op een persoon schiet, gebeurt er niets, heb je misschien last van je ribben, maar zit er geen gat in je lichaam, wat ik begrepen heb. Dit is dus niet om iemand te intimideren of iets aan te doen."

"Er is met een shotgun een hagelpatroon op het slot geschoten, om in te kunnen breken", vertelt de eigenaar van het pand. "Je schiet op de zwakste plek van de loopdeur [...] en dan kun je 'm simpel openmaken."

De eigenaar vermoedt dat de inbrekers ergens verdekt hebben afgewacht of er na hun schot actie zou worden ondernomen. "Om te kijken of het alarm afgaat, iets met camera's, of de politie komt. De politie was hier zo snel, binnen anderhalve minuut, dus ik denk dat ze zijn geschrokken."

'Amerikaanse methode'

Onder het Nederlandse inbrekersgilde is het forceren van sloten door ze kapot te schieten geen populaire werkwijze, in de Verenigde Staten is dat wel een gebruikelijke methode. "Dat zei de agent die hier als eerste ter plaatse was: dit is de Amerikaanse manier om binnen te komen."

