Schoolbesturen Amstelveen wachten niet op GGD en kopen zelf coronatesten voor leerkrachten

De wachttijden voor een coronatest bij de GGD lopen overal heel erg op. Vandaag meldde de NOS dat het maken van een afspraak voor een coronatest op de meeste locaties in het land niet meer mogelijk is. Volgens de GGD komt dit omdat het ministerie van Volksgezondheid te weinig labcapaciteit heeft ingekocht.

Volgens de interim-bestuurder van Onderwijsgroep Amstelland Ben Kuiper is dit de enige manier om klassen niet naar huis te hoeven sturen. "Zo worden ouders minder belast en missen leerlingen geen onderwijs."

Sommige leerkrachten van de Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs moesten tot wel zes dagen wachten voordat ze de uitslag van hun coronatest kregen. Bij het lab waar de docenten zich nu kunnen laten testen, is de uitslag uiterlijk de volgende dag al binnen.

Meerdere scholenorganisaties gaven afgelopen week aan dat ze overwegen om zelf coronatests in te kopen om zo de wachttijden te omzeilen. Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs voegden de daad bij het woord: "Eigenlijk kan het natuurlijk niet dat we dit moeten doen", zegt Kuiper. "De overheid had waarschijnlijk ook niet verwacht dat de wachttijden zo erg zouden oplopen en welke consequenties dat allemaal zou hebben."

De schoolbesturen draaien nu zelf op voor de kosten van de test. Volgens Kuiper zijn die kosten niet het probleem. "Het kost meer geld om invallers te betalen, dan om de tests te kopen."

Voorrang voor onderwijs

Kuiper hoopt dat deze oplossing tijdelijk is en hij pleit dan ook dat docenten voorrang krijgen bij een coronatest. "Leerkrachten worden ook nog eens meer geconfronteerd met verkoudheid en griepjes. Dat gaat om andere aantallen dan in andere beroepen", legt Kuiper uit. "Het liefst heb ik dat het onderwijzend personeel prioriteit krijgt bij de GGD, maar voor nu is het zelf inkopen van tests de beste oplossing die het onderwijs het minst schaadt."