Automobiliste klemgereden en belaagd door groep mannen in Schagen

SCHAGEN - Een automobiliste is gisteravond in Schagen klemgereden door een groep mannen. Het incident gebeurde rond 20.20 uur op de Wilgenlaan.

Het groepje van vier of vijf mannen reed de vrouw klem met twee auto's, een blauwe Peugeot 206 en een grijze Volvo stationwagen. Zij sprongen uit de auto en probeerden de bijrijder van de vrouw hardhandig uit de auto te trekken.

Toen dat niet lukte, haalde een van hen een honkbalknuppel uit zijn auto en sloeg hiermee de achterruit van de auto van de vrouw in. Het groepje is vervolgens weer in hun eigen auto's gestapt en weggereden.

Er is nog veel onduidelijk over de belaging. De politie vraagt getuigen en mensen die het gefilmd hebben om contact op te nemen.