Crash drankrijder (29) leidt tot ravage in straat IJmuiden

Het gebeurde pal voor de woning van de IJmuidense Gerda van der Zon. Vanuit haar voortuin wijst ze naar de glasscherven en de platgereden geraniums. "Het is hier nu het gesprek van de dag", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Om 4.30 uur schrok ik wakker van de honden en stond er politie voor de deur. 'Is die rode auto van u?', vroegen ze. Mijn wagen was dus hier voor mijn deur weggeslagen en drie tuinen verderop tot stilstand gekomen. Ik ben nog flabbergasted", aldus Gerda.

Gerda is er ondertussen kapot van dat ze haar auto voorlopig wel kwijt is. Ze is niet in conditie om boodschappen te doen zonder haar auto. "En die die is zeer waarschijlijk totall loss, dus ik ben er echt ziek van. Ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen", aldus de radeloze IJmuidense.

De stoep ligt deze ochtend nog vol met scherven van de wagen en de plantenbak. "Volgens de politie had de berger dat wel kunnen weghalen. We hopen nu dat de gemeente dat gaat doen. We wachten het wel af."

De politie laat weten dat de bestuurder na het ongeval voor controle is overgebracht naar het ziekenhuis.