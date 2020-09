Blessuregolf in achterhoede FC Volendam

Betti, reseerve tegen Telstar, kampt al langere tijd met knieklachten en is evenmin van de partij. Hoe lang hij niet inzetbaar is, is niet duidelijk. Bij dit tweetal voegde zich donderdagochtend ook nog Dean James. De linksback, stand-in voor Derry John Murkin, liep op de training een spierblessure aan het bovenbeen op. Waarschijnlijk is hij voor meerdere weken uit de running. Jonk: "Achterin zitten we al niet heel breed, dus dat wordt puzzelen."

FC Volendam speelt vrijdagavond voor het eerst thuis dit seizoen. Mike Eerdhuijzen is de logische vervanger van Micky van de Ven. Of Franco Antonucci in de basis begint, wilde Jonk niet prijsgeven. Vermoedelijk begint de Belgisch international Onder 21 jaar op de bank. Voor de reste zijn er geen wijzigingen in de basiself te verwachten.

Tegenstander Jong FC Utrecht kan over een sterke selectie beschikken, doordat de wedstrijd van het eerste elftal niet doorgaat.

Je kunt FC Volendam - Jong FC Utrecht vanaf 18.45 uur live volgen op NH Radio.