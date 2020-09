Waarde van woningen in Weesp hardst gestegen van heel Nederland

WEESP - Wie een huis in Weesp wil kopen, moet flink in de buidel tasten. De woningen in de stad worden steeds meer waard. Afgelopen jaar steeg de gemiddelde woningwaarde van huizen in Weesp zelfs het hardst van heel Nederland. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.

De waarde van huizen in Weesp steeg het afgelopen jaar met maar liefst 21,9 procent. Dat betekent dat je voor een huis in Weesp nu gemiddeld 351.000 euro betaalt. Dat is af te leiden aan de WOZ-waardes, waarmee de woningwaardes worden ingeschat door de gemeente aan de hand van verkoopcijfers.

Met de forse stijging gaan de gemiddelde woningwaardes in Weesp zelfs harder omhoog dan huizen in de grote steden. Ter vergelijking: de waarde van een huis in Amsterdam steeg met 'slechts' 10,6 procent naar 418.000 euro. In 't Gooi is Weesp ook de vreemde eend in de bijt: de waardes van woningen in de andere gemeenten stegen veel minder, gemiddeld met 6 tot 9 procent.

Meer dure huizen

Dat de gemiddelde waarde van huizen in Weesp stijgt komt niet alleen doordat bestaande woningen meer waard worden, maar ook doordat er flink wat 'duurdere' huizen bij worden gebouwd in de stad.

Gemiddeld in Nederland stegen de woningwaardes met 8,9 procent. De hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren.