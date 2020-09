Zandvoortse wethouder: 'Zonnepanelendak als in Bloemendaal moeten we hier niet willen'

ZANDVOORT - Omwonenden van parkeerterrein Zuid in Zandvoort kunnen iets rustiger gaan slapen. De kans dat het parkeerterrein wordt overdekt met een zonnepanelendak, zoals dat bijvoorbeeld ook in Bloemendaal aan Zee het geval is, lijkt een stuk kleiner. Wethouder Raymond van Haeften liet de raad woensdagavond weten dat dat ook zijn voorkeur niet heeft.

Het idee om parkeerterrein Zuid met zonnepanelen te overkappen komt voort uit het concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid. Daarin staat hoeveel duurzame energie de gemeenten in de regio in 2030 willen gaan opwekken en op welke manier. In Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort wordt dan onder meer gekeken naar wat er voor mogelijkheden zijn bij de grote parkeerterreinen. In Bloemendaal aan Zee is onlangs zo'n overkapping met zonnepanelen geplaatst.

In Zandvoort is er nu ook een eerste aanzet gegeven om te kijken naar het overdekken van parkeerterrein Zuid. Het is nog maar een idee, nog lang geen voldongen feit. Voor omwonenden toch reden genoeg om protest aan te tekenen. Zij vrezen voor hun uitzicht over de duinen en minder waard worden van hun woningen.

Het Zandvoortse zonnepanelendak werd woensdagavond voor het eerst besproken in de raadszaal. Omwonenden drukten de raadsleden en de wethouder nogmaals op het hart dat ze geen zonnepanelen 'á la Bloemendaal aan Zee' voor hun deur willen en daarbij worden ze gesteund door een deel van de partijen, maar ook de wethouder. "Ik ben het met u eens dat het zonnedak bij het parkeerterrein in Bloemendaal nou niet iets is waar je direct enthousiast van kan worden. Zeker niet als je daar vanuit je woning op moet kijken. Er zijn best andere alternatieven en ik wil graag met de bewoners daarover in gesprek, zodat we toch tot een overeenstemming kunnen komen."

Zonnepanelen op daken

Meerdere Zandvoortse partijen willen dat er in het onderzoek meer nadruk komt te liggen op wat er op kleinere schaal mogelijk is in en om Zandvoort. Dan gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van zonnepanelen op daken van huizen en scholen. Wethouder van Haeften vindt dat ook een goed idee en roept de raadsleden op om met ideeën te komen.