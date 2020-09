Pont tussen Landsmeer en Ilpendam dreigt te verdwijnen, is 'van essentieel belang'

LANDSMEER - De pont tussen Ilpendam en Landsmeer dreigt te verdwijnen. De gemeenteraad van Landsmeer vergadert donderdagavond over een bezuinigingsvoorstel om de pont op te heffen, nadat de gemeente Waterland begin dit jaar heeft besloten niet meer bij te willen dragen in de kosten. Beide gemeenten zitten in financieel zwaar weer .

De pont is al jarenlang onderwerp van discussie vanwege de kosten die te zwaar op de begroting van de gemeenten drukken. Toch willen omwonenden niks weten van het opheffen ervan. Dat heeft fractievoorzitter van de VVD in Landsmeer Anneriek Verhoef ook gemerkt. “Voor heel veel mensen is deze pont van essentieel belang. Ik denk niet dat het een goed plan is om dit voorstel puur en alleen op financiële gronden te bekijken, maar ook wat voor impact het heeft in de omgeving.”

Er vaart nog een pont over het Noordhollands Kanaal, maar dat is vijf kilometer zuidelijker. “Dat is niet echt een alternatief, zowel voor de kinderen die hier met de fiets overheen gaan als voor de boeren”, zegt Verhoef.

Provincie draagt niet bij

Bij een telling in 2015 bleek dat op jaarbasis ongeveer 25.000 (brom)fietsers gebruik maakten van de pont. Naar verwachting is dat aantal gestegen in de loop van de jaren. Daarnaast gaat er af en toe een auto of een tractor mee. Verhoef hoopt dat instanties buiten de gemeente kunnen helpen om die gebruikers niet teleur te stellen. Ze kijkt daarbij naar verschillende instanties rondom Landsmeer. De provincie laat in ieder geval aan NH Nieuws weten niet bij te kunnen dragen.

De huidige exploitant van de pont heeft aangegeven het contract op te zeggen. Mocht de gemeente Landsmeer toch besluiten om de pont in de vaart te houden, dan moet er een nieuwe exploitant worden gezocht per 1 januari 2021.