Update: Vermiste Jayrick (8) uit Amsterdam weer terecht

AMSTERDAM - De 8-jarige Jayrick Kolakowski uit Amsterdam is weer terecht. Dat laat de politie zojuist weten. Jayrick werd sinds afgelopen maandag vermist.

Het is niet bekend waar Jayrick is gevonden. Jayrick zou afgelopen maandag zijn weggelopen vanuit een instelling op de Theodoor van Hoytemastraat.

De politie vermoedde dat de jongen met het openbaar vervoer naar Rotterdam was afgereisd. Een vriend van de familie had Jayrick voor het laatst gezien in Rotterdam. Hij zei dat Jayrick er niet goed uitzag. Zijn moeder maakte zich dan ook grote zorgen.