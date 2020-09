Drive-in bruiloft in Hoofddorp succes: met cola en popcorn voor een groot scherm

Uitstellen was volgens het kersverse echtpaar geen optie. "Je trouwt met elkaar, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Je kan er alleen een iets minder groot feestje aan hangen", aldus de bruidegom.

Tim en Femke hebben namelijk na intensief overleg met de Meerkerk besloten dat een drive-in bruiloft de beste oplossing zou zijn. Gisteren bleek dat dit een gouden greep was: Alle gasten waren er bij. Alleen wel in de auto voor een groot scherm, waar de hele ceremonie te volgen was.

Voor bruid Femke was het van groot belang dat iedereen er op deze bijzondere dag bij kon zijn. Er is dan ook aan alles gedacht om de gasten die vanuit de auto meegenieten warm te ontvangen. "We hebben hier vandaag een heel groot scherm staan op het parkeerterrein van de Meerkerk. We hebben ook leuke pakketjes met popcorn en cola en op die manier zijn mensen er toch een beetje meer bij dan in hun joggingbroek op de bank."

Enthousiaste gasten

Een vriendin van het stel, die net de goodiebag uitgereikt krijgt, is erg enthousiast over de opzet van de bruiloft. "Het is wel bijzonder eigenlijk. Ik denk dat dit de eerste en misschien wel de laatste keer is dat ik zo'n bruiloft mag meemaken. Ik vind het juist wel mooi om er op deze manier toch bij te zijn."

Een deel van Tim z'n vriendengroep is ook blij dat ze alsnog onderdeel zijn van de trouwdag. "Het is hartstikke mooi dat we op deze manier alsnog bij hun mooiste moment aanwezig kunnen zijn."

Volgens voorganger Patrick van der Laan, die het huwelijk van het echtpaar heeft gezegend en de ceremonie leidde, was de bruiloft er in deze vorm niet geweest zonder de initiatieven die het koppel hierin zelf heeft genomen. "Dit was gewoon fantastisch. Het heeft onze blik doen verruimen. Des te meer bijzonder is dat zo'n bruidspaar dit regelt."