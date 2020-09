Unieke zeil 10-daagse om geld op te halen voor goede doel

ENKHUIZEN - Van 17 tot en met 26 september vaart de ‘Beatrix’ – de volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke catamaran van het Enkhuizer SailWise – een buitengewone zeiltocht. De catamaran zal tien dagen lang door Nederland varen om aandacht te vragen voor het belang van watersport voor mensen met een handicap of beperking. Het is een noodroep om watersport voor mensen met een beperking te behouden.

De stichting is hard geraakt door corona en ze zijn bang dat zonder steun de meerdaagse watersportactiviteiten zullen verdwijnen. Op dit moment zijn zij de enige in Nederland die watersport voor mensen met een beperking aanbieden. Om de actie te steunen varen zeilverenigingen en individuele zeilers uit het hele land mee tijdens de zeil-10daagse.

Jaarlijks neemt SailWise zo'n 1.400 deelnemers mee tijdens haar watersportactiviteiten en -vakanties. Ze hopen daarmee mensen met een beperking de mogelijkheid te geven om te ontdekken wat zij wél kunnen en hen daarmee handvatten te geven die zij in hun dagelijks leven kunnen gebruiken voor een zelfstandiger leven.

Route

De catamaran ‘Beatrix’ start de zeil-10daagse op donderdag 17 september in het Friese Elahuizen. Daarvandaan vaart het schip via Sneek naar Lemmer, om op zaterdag 19 september de oversteek te maken naar Enkhuizen. Vanuit Enkhuizen wordt de route vervolgd naar Muiden, Zaandam, Haarlem, Leiden, Amsterdam, om op 26 september te eindigen in Loosdrecht. Met deze zeil-10daagse hoopt SailWise € 30.000,- op te halen.