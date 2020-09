Doneeractie voor 'oudste' strandambulance: "Hij is oud en hij roest, maar is essentieel"

DEN HELDER - De reddingsbrigade van Den Helder is een doneeractie gestart voor het behoud van de strandambulance. De actie richt zich vooral op badgasten. Zij kunnen via een QR-code bij de strandpost geld doneren om de ambulance rijdende te houden. "We hopen dat zij ook de noodzaak inzien, dat hij er voor ze staat als zij hem nodig hebben."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Zelfs de reddingsbrigade heeft te lijden onder de coronacrisis, vertelt Damina Dekker: "Dit is één van de oudste strandambulances in Nederland. De kosten voor reparaties zijn hoog. Normaal gespoken zijn we altijd aanwezig bij evenementen en halen we heel veel geld op, maar door de coronacrisis is dat allemaal niet doorgegaan. Vandaar de doneeractie."

Doneeractie voor behoud strandambulance Den Helder - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

De strandambulance is uitgerust met alarmsysteem, blauwe zwaailichten en AED. "We kunnen er patiënten in vervoeren. De auto is essentieel op het strand en dat is dit jaar meerdere keren gebleken, maar gemeente en de strandexploitatie willen er geen geld meer voor uittrekken."

Quote "Den Helder profileert zich als kustgemeente dan wil je ook dat je voorzieningen in orde zijn" damian dekker - reddingsbrigade