IJmond Bijna 120 jaar oude trampolineclub dakloos: "Stoppen zou vreselijk zijn"

VELSEN - Het voortbestaan van trampolinevereniging TVIJ hangt aan een zijden draadje. De Springplank, de hal in Velserbroek waar de club traint, staat op de nominatie gesloopt te worden. Een alternatief ontbreekt.

Fred Segaar/NH Nieuws

Onder leiding van voorzitter Sjoerd Hak is de club een petitie begonnen. Daarmee hoopt Hak de noodkreet richting gemeente Velsen kracht bij te zetten. Dat is hard nodig, want zoals het er nu voorstaat is de gemeente niet in staat TVIJ te helpen. Een trampolinehal vereist namelijk een hoogte van een meter of tien. Zalen met die hoogte zijn er niet.

Hak hoopt met een verbouwing van het Polderhuis, verderop in Velserbroek, zijn club te redden. "Lukt dat niet, dan vrees ik het ergste. Dat zou verschrikkelijk zijn. TVIJ is een bloeiende vereniging. We hebben echt een functie hier, niet alleen op het gebied van topsport. We geven ook gym voor ouderen. Het Zwaard van Damocles hangt boven ons hoofd, maar zolang het niet gevallen is, blijven we strijden."

Reactie gemeente Velsen: Trampolinevereniging TVIJ is nog maar de enige gebruiker van gymzaal de Springplank. De gymzaal wordt afgestoten, omdat er in Velserbroek relatief veel gymzalen zijn en daardoor de kosten te hoog werden. TVIJ heeft zelf een aantal jaar geleden aangegeven dat de accommodatie gymzaal De Springplank niet geschikt is voor een bestendige toekomst van de vereniging. De zoektocht van TVIJ naar een andere accommodatie heeft geresulteerd in een wens van de vereniging om naar sporthal Het Polderhuis te verhuizen. De Gemeente Velsen heeft geen andere accommodatie in bezit die geschikt is of gemaakt kan worden aan de eisen van de trampoline-accommodatie. De gemeente onderzoekt een mogelijke verplaatsing van TVIJ naar het Polderhuis, maar daar is wel een verbouwing voor nodig waar flinke kosten aan verbonden zijn. Omdat de gemeente momenteel in financieel zwaar weer verkeert, is dat geen eenvoudige opgave. De gemeente onderzoekt de financiële haalbaarheid van verbouwingsscenario’s voor het Polderhuis. Daar wordt de optie TVIJ naar het Polderhuis te verhuizen in meegenomen. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de scenario’s gaat gemeente Velsen weer in overleg met TVIJ.