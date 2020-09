Ouders van zieke Sterre (7) halen geld op voor haar zeldzame spierziekte

Er is nog weinig bekend over de ziekte en daarom is er geld nodig voor onderzoek. René van Steenwijk, de vader van Sterre, wil daarom 10.000 euro ophalen voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

"Er zijn op veel vlakken wel vergaande ontwikkelingen in oplossingen voor spierziektes. De oplossing lijkt op dit moment gentherapie, maar dat zit eraan te komen en kan dus ook nog vijf of tien jaar duren. De vraag is of dat op tijd is voor Sterre", vertelt vader René.