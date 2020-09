Hardrijder leidt politie naar honderden kilo's aan drugs in Hilversum

HILVERSUM - Een hardrijder heeft de politie in Hilversum gisteren geleid naar een enorme drugsvangst. Agenten vonden zeker 485 kilo aan gedroogde henneptoppen en hasj in een pand aan de Neuweg. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De zaak kwam aan het rollen toen agenten van de verkeerspolitie een auto met hoge snelheid zagen wegrijden bij het bewuste pand. Omdat de man zó hard reed, besloten de agenten hem te achtervolgen en een stopteken te geven.

Toen de bestuurder en en andere passagier aan de kant werden gezet, roken de agenten een sterke hennepgeur. Ook zagen ze dat een van de twee tijdens de controle een bruin plak onder de auto gooide. Dat bleek later een plak hasj van honderd gram te zijn. De mannen werden daarop aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Made en een 44-jarige man uit Utrecht.

Opslagkamer vol met drugs

De politie besloot het pand waar de mannen wegreden ook te gaan controleren. Dat bleek een schot in de roos: de agenten vonden een flinke opslagkamer met daarin een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen en hasj in tassen. Na het testen en wegen bleek het om 485 kilo aan drugs te gaan. Naast de drugs werden weegapparatuur, sealmachines, afzuigapparatuur en filters gevonden. Een man die in het pand aanwezig was, een 23-jarige Utrechter, werd ook door de politie aangehouden.

Naast de drugs en apparatuur heeft de politie ook nog drie auto's en meerdere telefoons in beslag genomen. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de zaak.