Romy (20) tegen Zandvoortse politiek: "Denk aan jullie eigen jeugd"

ZANDVOORT - Romy Koper heeft gisteravond namens de jeugd in Zandvoort een bommetje laten ontploffen in de gemeenteraad. De Zandvoortse hield een vlammend betoog voor de politiek omdat er veel te weinig woningen voor jongeren zijn. "Alle partijen waren het ermee eens dat er nieuwe woningen voor jongeren bij moeten komen", reageert ze.

Jongeren moeten nu vaak noodgedwongen lange tijd bij hun ouders blijven wonen omdat ze in het dorp nergens terecht kunnen. NH Nieuws maakte sprak eerder met Romy en Suzanne Jansen. De dik 500 jongeren achter Facebookpagina 'Starters willen graag een woonkans in Zandvoort!' vulden een enquete in en Romy maakte daar een rapport van dat ondertussen in de handen van de Zandvoortse politici is terechtgekomen.

"Denk aan jullie eigen jeugd", was daarbij gisteravond de boodschap van de 20-jarige Zandvoortse in het gemeentehuis. "Er kwam daarna een behoorlijke discussie op gang en alle partijen leken mee te willen denken over meer woningen voor jongeren. Zeker omdat in een rapport staat dat Zandvoort aan het vergrijzen is en ze de jongeren niet kwijt willen."

Studentenwoningen

Wethouder Gert-Jan Bluijs roemde Romy. "Dit is een mooi initiatief. We hebben nu een mooie meting onder jongeren waar we mee aan de slag kunnen", zei hij. Ruim een uur discussieerde hij met de politiek over hoe deze woningnood op te losssen. Romy hoorde mooie voorstellen voorbij komen: "Bijvoorbeeld jonge Zandvoorters voorrang geven bij de koop van nieuwe woningen. Of het bouwen van studentenwoningen. Ook was er een idee om vrienden met elkaar een contract te kunnen laten tekenen om te kopen of te huren."

Romy heeft het idee dat ze veel in gang heeft gezet. De gemeenteraadsleden hebben elkaar beloofd binnenkort over de woningen voor jongeren door te praten. "Zij waren allemaal heel enthousiast. Ze waren vooral blij met de input van jongeren zelf. Ik voelde me gehoord en heb het gevoel dat ermee aan de slag gaan. Het was een heel positieve avond. Maar nu moet er nog wel wat gebeuren." Romy zal ze in de gaten gaan houden. "Ze kunnen nu niet meer om ons heen."