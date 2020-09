Ceres-molen genomineerd voor Molenprijs: "We hebben de stemmen en de geldprijs hard nodig"

BOVENKARSPEL - De Ceres-molen in Bovenkarspel is één van de vier genomineerden voor de landelijke molenprijs. Natuurlijk een grote eer, maar vooral de geldprijs die eraan vast zit is interessant: 75.000 euro. Geld dat hard nodig is om de afgebrande molen te kunnen herbouwen.

Gaat gemeente ook geld geven?

"Vanuit m'n hart zeg ik dat het belangrijk is dat alle molens in stand gehouden worden, maar wij hebben die prijs het hardst nodig", aldus Vlaar. En dat is ook zo, want nog steeds is er zo'n 500.000 euro tekort voor de restauratie van de afgebrande molen. Dus zou geld van de gemeente ook meer dan welkom zijn. "We hebben het daar nog niet over gehad. We hebben eerst de afspraak gemaakt met het bestuur om eerst alle administratieve dingen te regelen. Maar we doen er alles aan om het herstel van de molen mogelijk te maken", vertelt de burgemeester.

Molenaar Johan Ooijevaar hoopt ook dat prijs naar de Ceres-molen gaat. Zodat het molenkruis weer op de molen kan komen, en daarmee een stip op de horizon. "En dat zal volgend jaar zijn. En ik hoop dat december volgend jaar weer draait."

Stemmen op de Ceres-molen

Hier kan je een stem voor de Molenprijs uitbrengen op de Ceres-molen. Dat kan tot 1 oktober. Op 9 oktober is de prijsuitreiking.