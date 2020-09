Duizend paardenhoeven staan te trappelen voor spektakel in Dijkgatsbos

WIERINGERWERF - Vrijwilligers hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om een mooi parcours aan te leggen in het Dijkgatsbos. Komend weekend worden daar in totaal 250 paarden en hun ruiters verwacht voor een spectaculaire wedstrijd.

"Op zaterdag staan er 150 deelnemers aan de start, op zondag 100. En ze komen overal vandaan, zelfs uit België", vertelt voorzitter Ellis Mook van SGW Dijkgatsbos. "Het is een SamenGestelde Wedstrijd met dressuur, springen en daarna, als je genoeg punten hebt gehaald, mag je meedoen aan de cross en het bos in."

De vrijwilligers van de bouwcommissie zijn al dagen aan het werk om het parcours door het bos er piekfijn bij te laten staan. "We beginnen met de B's, die krijgen dan 15 hindernissen en 17 sprongen, op zondag gaan we nog verder het bos in en dan zijn er 21 hindernissen. De meest spectaculaire is de waterbak. Het is fantastisch om te zien hoe een paard in volle galop er in springt, of er soms juist níet in springt, dat gebeurt natuurlijk ook."

Coronaproof

Het evenement zou eigenlijk in juni plaatsvinden. Dat ging vanwege de coronacrisis niet door, al werd er toen wel een proefcross verreden. De organisatie is blij dat de wedstrijd nu wel kan doorgaan, de westrijd is coronaproof. Mook: "De deelnemers zijn geïnformeerd, het publiek wordt geïnformeerd, er hangen grote spandoeken, er zijn stickers met de regels. Er is genoeg ontsmettingsmateriaal en het bos is groot genoeg om alle deelnemers en publiek op veilige afstand te houden."

De wedstrijden beginnen morgen om 8.00 uur met de dressuur en het springen. Vanaf tien uur gaan de eerste deelnemers voor de cross het bos in. "Ja en dat is geweldig. Als de ruiter samen met zijn paard over die natuurlijke hindernissen springen, worden ze echt één. Dat is heel mooi om te zien."