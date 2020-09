Naakte spoorloper bij station Kogerveld zorgt voor vertraging: "Het is onbekend of hij dit vaker doet"

ZAANDAM - Op station Kogerveld is vanmiddag voor korte tijd de dienstregeling vertraagd door een naaktloper. Rond kwart over één kwam er bij de politie een melding binnen over een naakte meneer met zwart lang haar op het Zaanse station. Het advies is om hem niet aan te spreken, maar 112 te bellen. "Het is een standaard advies omdat het langs het spoor is", laat de woordvoerder van de politie weten. De treinen rijden nu weer volgens de dienstregeling.

Spoorlopers zijn de laatste jaren een steeds groter wordend probleem in Nederland. Zo laat ProRail weten. De vervoerder is een campagne gestart om dit tegen te gaan. ProRail:"Meer dan een derde van het aantal vertragingen op het spoor wordt veroorzaakt door mensen die (on)bewust langs het spoor lopen."

Het is niet het eerste keer dat in de Zaanstreek een man zijn geslachtsdeel op het station laat zien. In april van dit jaar was in Wormerveer al een 'perronrukker' actief.

Of de naakte man vanmiddag bewust langs het spoor liep, is niet bekend. "Het is enorm schrikken wanneer je vanuit de cabine iemand dichtbij het spoor ziet komen en ik maak mij daar ook wel boos over”, laat treinmachinist Duncan Hulleman weten op de website van Prorail.