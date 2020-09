Oud-fotograaf Edo Kooiman schenkt zijn fotoarchief aan historische vereniging

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant.

Kooiman, tegenwoordig wethouder, nam geruime tijd geleden afscheid van zijn werkzaamheden als fotojournalist voor de Helderse Courant. Voor die krant, maar ook voor het ANP, heeft hij vanaf ca. 1980 duizenden foto's 'geschoten'.

Tijdsbeeld

Lang niet al die foto's zijn geplaatst, maar tezamen geven ze een fraai tijdsbeeld van Texelse gebeurtenissen sindsdien. "Het is van belang ook de geschiedenis van de laatste decennia goed in beeld te hebben, want wat nu recent is, wordt in de loop der jaren steeds waardevoller", sprak HVT-voorzitter Ina Schrama bij de ondertekening van de overeenkomst afgelopen zaterdag.

De HVT is er heel erg blij mee en vindt het een mooie aanvulling op het bestaande foto-archief dat eerder van Langeveld en de Rooij, uitgever van de Texelse Courant, overkwam. Het digitaliseren van het L&R-archief nadert de afronding, zodat de werkgroep die daar mee bezig is de komende tijd vooruit kan met de collectie Edo Kooiman.

Geen twijfel

Edo Kooiman gaf aan dat hij er wel even over had moeten nadenken om afstand te doen van zijn 'kindje'. Maar uiteindelijk was er voor hem geen enkele twijfel: "De HVT is de beste plek om dit archief te bewaren en toegankelijk te maken voor wie er maar gebruik van wil maken. Ik ben blij dat ik op die manier kan meehelpen om een tijdsbeeld in te vullen met beeldmateriaal. En ik weet dat ze er bij de HVT serieus mee omgaan, ook door de samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar."